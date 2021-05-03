В США муж и жена сбежали из дома престарелых, взломав электронный замок с помощью азбуки Морзе

Американец, страдающий деменцией и болезнью Альцгеймера, вместе со своей женой сбежал из дома престарелых в Лебноне. Мужчина вспомнил полученные во время военной подготовки знания и взломал электронный замок с помощью азбуки Морзе, пишет The Tennessean.

Пенсионер подслушал, как сотрудники набирают цифры на клавиатуре, запомнил последовательность звуков и расшифровал код.

Пару нашли через полчаса после побега в двух кварталах от дома престарелых. Супругов вернули обратно. Администрацию учреждения оштрафовали на две тысячи долларов (150,5 тысяч рублей) за то, что она не обеспечила безопасность подопечных.

Руководство дома престарелых сменило все коды на замках и пообещало, что сбежавшие пенсионеры смогут гулять за пределами территории учреждения в сопровождении сотрудника.